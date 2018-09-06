Погба заключил перемирие с Моуринью

Хавбек английского "Манчестер Юнайтед" француз Поль Погба не намерен покидать клуб зимой. Об этом сообщает Sport24, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации The Daily Mirror, чемпион мира 2018 года договорился о перемирии с португальским наставником Жозе Моуринью. По данным источника, взаимоотношения Погба с тренером все еще оставляют желать лучшего, однако игрок пообещал, что не будет ставить вопрос о своем переходе в другой клуб как минимум до лета.

Ранее сообщалось, что в услугах полузащитника заинтересованы испанская "Барселона" и итальянский "Ювентус".

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Погба провел четыре матча, в которых забил два мяча.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook