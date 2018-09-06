Погба заключил перемирие с Моуринью

6 сентября 2018 16:08

Хавбек английского "Манчестер Юнайтед" француз Поль Погба не намерен покидать клуб зимой. Об этом сообщает Sport24, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации The Daily Mirror, чемпион мира 2018 года договорился о перемирии с португальским наставником Жозе Моуринью. По данным источника, взаимоотношения Погба с тренером все еще оставляют желать лучшего, однако игрок пообещал, что не будет ставить вопрос о своем переходе в другой клуб как минимум до лета.

Ранее сообщалось, что в услугах полузащитника заинтересованы испанская "Барселона" и итальянский "Ювентус".

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Погба провел четыре матча, в которых забил два мяча.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az