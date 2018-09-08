Названо новое место проведения домашних матчей "Карабаха" в Лиге Европы

Изменено место проведения домашних игр "Карабаха" в групповом этапе Лиги Европы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, агдамский представитель проведет домашние игры на Бакинском олимпийском стадионе.

Отметим, что ранее УЕФА заявила, что игры "Карабаха" в Баку состоятся на Республиканском стадионе им. Тофика Бахрамова. Чемпион последнего чемпионата страны первую домашнюю игру проведет 4 октября против "Арсенала".

Финал Лиги Европы состоится 29 мая 2019 года на Бакинском олимпийском стадионе.

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