Названо новое место проведения домашних матчей "Карабаха" в Лиге Европы
8 сентября 2018 12:45 261
Изменено место проведения домашних игр "Карабаха" в групповом этапе Лиги Европы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, агдамский представитель проведет домашние игры на Бакинском олимпийском стадионе.
Отметим, что ранее УЕФА заявила, что игры "Карабаха" в Баку состоятся на Республиканском стадионе им. Тофика Бахрамова. Чемпион последнего чемпионата страны первую домашнюю игру проведет 4 октября против "Арсенала".
Финал Лиги Европы состоится 29 мая 2019 года на Бакинском олимпийском стадионе.
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