Прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.

Как сообщает Day.Az, нижеперечисленные команды оказались соперниками по итогам жеребьевки, прошедшей в штаб-квартире УЕФА:

Челси (Англия) - Динамо (Украина)

"Айнтрахт" (Германия) - "Интер" (Италия)

Динамо (Хорватия) - Бенфика (Португалия)

Неаполь (Италия) - Зальцбург (Австрия)

Валенсия (Испания) - Краснодар (Россия)

Севилья (Испания) - Славия (Чехия)

Арсенал (Англия) - Ренн (Франция)

Зенит (Россия) - Вильярреал (Испания)

Первые матчи 1/8 финала состоятся 7 марта, а ответные - 14.