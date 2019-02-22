Одна из этих команд приедет на финал в Баку - ЖРЕБИЙ ЛИГИ ЕВРОПЫ БРОШЕН
22 февраля 2019 16:38 89
Прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.
Как сообщает Day.Az, нижеперечисленные команды оказались соперниками по итогам жеребьевки, прошедшей в штаб-квартире УЕФА:
Челси (Англия) - Динамо (Украина)
"Айнтрахт" (Германия) - "Интер" (Италия)
Динамо (Хорватия) - Бенфика (Португалия)
Неаполь (Италия) - Зальцбург (Австрия)
Валенсия (Испания) - Краснодар (Россия)
Севилья (Испания) - Славия (Чехия)
Арсенал (Англия) - Ренн (Франция)
Зенит (Россия) - Вильярреал (Испания)
Первые матчи 1/8 финала состоятся 7 марта, а ответные - 14.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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