Определились все четвертьфиналисты Лиги Европы
Стали известны все участники матчей 1/4 финала футбольной Лиги Европы сезона-2018/19. Ответные матчи 1/8 финала турнира состоялись в четверг.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, на стадии 1/8 финала борьбу в Лиге Европы завершили два российских клуба. "Краснодар в ответном матче сыграл вничью с испанской "Валенсией" со счетом 1:1, первая встреча завершилась победой испанской команды со счетом 2:1. "Зенит" в ответной игре уступил другому испанскому клубу, "Вильярреалу", со счетом 0:2 (первый матч - 1:3).
Также в четвертьфинал пробились английские "Челси" и "Арсенал", итальянский "Наполи", немецкий "Айнтрахт", чешская "Славия" и португальская "Бенфика".
Четвертьфинальные пары Лиги Европы определятся в результате жеребьевки, которая состоится в пятницу.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Гимнаст из Казахстана: Национальная арена гимнастики в Баку очень красивая
Турецкий гимнаст: Азербайджанские болельщики очень сильно нас поддерживают
В Баку подвели итоги первого дня Кубка мира FIG по спортивной гимнастике
Азербайджанские гимнасты прошли в финал Кубка мира по спортивной гимнастике
-
14 Мар. 10:40 7 439
-
14 Мар. 14:10 7 248
-
14 Мар. 17:21 6 959
-
14 Мар. 13:40 6 631
-
14 Мар. 13:07 5 681