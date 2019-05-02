Нападающий "Барселоны" Лионель Месси сделал дубль в матче 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (3:0).

31-летний форвард забил 599-й и 600-й голы за каталонский клуб. Для этого Месси понадобилось 683 матча, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.

Месси забил 491 гол левой ногой, 85 - правой, 22 - головой, 1 - телом, 1 - рукой.

Первый гол за "Барселону" аргентинец забил 1 мая 2005 года в ворота "Альбасете".

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