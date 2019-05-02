/sport/1116340.html Месси забил 600-й гол за "Барселону" - ВИДЕО
Месси забил 600-й гол за "Барселону" - ВИДЕО
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси сделал дубль в матче 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (3:0).
31-летний форвард забил 599-й и 600-й голы за каталонский клуб. Для этого Месси понадобилось 683 матча, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.
Месси забил 491 гол левой ногой, 85 - правой, 22 - головой, 1 - телом, 1 - рукой.
Первый гол за "Барселону" аргентинец забил 1 мая 2005 года в ворота "Альбасете".
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