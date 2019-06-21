"Барселона" предложила "Пари Сен-Жермен" 100 миллионов евро и полузащитника Филипе Коутинью за нападающего Неймара. Об этом сообщает Sport.es, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации источника, каталонцы отправили формальное предложение в Париж через посредника: клубы не общаются напрямую из-за плохих отношений. В переговорах "Барселоне" и ПСЖ помогают агенты Коутинью и Неймара. Отмечается, что процесс идет проще, чем ожидалось.

Французы заинтересованы в полузащитнике. "Барселона" также предлагала ПСЖ выбрать еще одного футболиста, чтобы снизить размер выплаты, однако вариант с уходом Коутинью и доплатой в 100 миллионов евро является более вероятным.

19 июня сообщалось, что "Барселона" может избавиться от Коутинью и Усмана Дембеле, чтобы на вырученные деньги купить Неймара. Руководство ПСЖ в свою очередь готово продать бразильца, если получит выгодное предложение. Сам футболист также хочет уйти из парижской команды, а его агент Пини Захави начал искать ему новый клуб в Испании.

Неймар выступает за ПСЖ с лета 2017 года. Тогда за его трансфер парижане заплатили "Барселоне" рекордную сумму - 222 миллиона евро. В составе нынешнего клуба бразилец дважды выиграл чемпионат Франции.

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