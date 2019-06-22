Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов продолжает подготовку к предстоящему осенью бою против американского бойца смешанного стиля Дастина Порье. Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, боец признался, чего он ожидает от поединка.

"Дорога в Абу-Даби с братьями. Мы должны быть готовыми к войне", - написал в своем личном Instagram-аккаунте Нурмагомедов под несколькими фотографиями, на которых запечатлен тренировочный процесс бойца со своей командой.

Напомним, что бой Нурмагомедова с Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242.

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