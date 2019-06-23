Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров (73 кг) в схватке за бронзовую медаль одолел грузинского дзюдоиста Лашу Шавдатуашвили, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Таким образом, Гейдаров завоевал для Азербайджана бронзовую медаль II Европейских игр, которые проходят в Минске.

Отметим, что в стартовом круге Гейдаров победил венгра Миклоша Унгвари (Венгрия), после чего прошел израильтянина Дина Якова Гемера (Израиль) и пробился в четвертьфинал. На данном этапе он проиграл представителю Греции Георгиосу Азоидису (Греция). В утешительной схватке азербайджанский дзюдоист одолел армянина Фердинанда Карапетяна и получил возможность побороться за "бронзу".

Напомним, что первые Евроигры прошли в 2015 году в Баку.

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