Форвард французского "Пари Сен-Жермен" Неймар решил вернуться в каталонскую "Барселону". Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает "Советский спорт".

По информации Sport, бразилец принял такое предложение, несмотря на условия, которые предлагают сине-гранатовые. Соглашение футболиста с клубом рассчитано на пять лет. При это Неймара ждет существенное понижение зарплаты.

В "ПСЖ" нападающий получал €36,8 млн за сезон. "Барса" сможет обеспечить оклад игрока суммой в €24 млн.

Желание Неймара вернуться в стан каталонцев настолько велико, что он согласился отозвать иск против клуба, чтобы тот выплатил ему бонусы за продление контракта.

В том случае, если переход в "Барселону" не состоится, бразилец готов стать частью команды мадридского "Реала".

27-летний форвард выступал за сине-гранатовых с 2013 по 2017 год. Затем он перешел в "ПСЖ" за рекордные €222 млн. Соглашение игрока с парижанами рассчитано до лета 2022 года.

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