14:44

Азербайджанский борец вольного стиля Гаджи Алиев (65 килограммов) в тяжелой схватке победил в 1/4 финала белорусского спортсмена Георгия Колиева со счетом 7:5 и вышел в полуфинал вторых Европейских игр в Минске, сообщает в среду Trend.

Сегодня Гаджи Алиев во встрече в 1/8 финала уже одержал верх над представителем Армении Володей Франгуляном со счетом 6:0, пройдя в четвертьфинал.

В полуфинале Алиев встретится с украинцем армянского происхождения Гором Оганесяном.

В полуфинал также вышел и другой наш борец - Нурмагомед Гаджиев, победивший в четвертьфинале грузина Элизбара Одикадзе (7:3).

В полуфинале он встретится с грузином из Украины Мурази Мчедлидзе.

Нурмагомед Гаджиев (97 килограммов) победил в первом поединке Радослава Барана из Польши

Отметим, что в Минске проходят вторые Европейские игры, в которых Азербайджан представляют 82 спортсмена.

Напомним, что первые Евроигры состоялись в 2015 году в Баку.

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14:04

Азербайджанский борец вольного стиля Нурмагомед Гаджиев победил в 1/8 финала II Европейских игр в Минске представителя Польши Радослава Барана, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Гаджиев победил польского "вольника" со счетом 8:0, сумев выйти в 1/4 финала.

Отметим, что до него борец Гаджи Алиев в 1/8 финала одержал верх над представителем Армении Володей Франгуляном со счетом 6:0, также пройдя в четвертьфинал.

Напомним, что в Минске проходят вторые Европейские игры, в которых Азербайджан представляют 82 спортсмена.

Первые Евроигры состоялись в 2015 году в Баку.

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