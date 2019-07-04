https://news.day.az/sport/1135067.html Буффон вернулся в «Ювентус»
Буффон вернулся в «Ювентус»
Бывший вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон вернулся в туринский "Ювентус". Об этом сообщает Sport24, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
После медицинского осмотра 41-летний голкипер подписал однолетнее соглашение, которое действует до 30 июня 2020 года.
Буффон защищал цвета "бьянконери" на протяжении 17 сезонов, с 2001 по 2018 год. Всего на его счету 656 игр и 518 пропущенных мячей во всех турнирах. В "ПСЖ" итальянец провел 25 игр, в которых пропустил 25 мячей.
Легендарный игрок становился чемпионом Италии 11 раз и четырежды выигрывал Кубок страны.
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