Полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба присоединился к Bottle Cap Challenge. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте футболиста, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Погба открутил крышки двух бутылок одним ударом ноги. "Спасибо за приглашение, Златан! Это волшебное касание Погба! Если не возражаете, теперь это 2 Bottles Cap Challenge", - написал спортсмен.

5 июня шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлэкси" Златан Ибрагимович бросил Погба вызов, призвав его поучаствовать в Bottle Cap Challenge. Сам форвард открутил крышку бутылки ударом ноги с разворота.

В начале июля в сети распространился флешмоб Bottle Cap Challenge, в котором пользователи приглашают друг друга попробовать открыть бутылку ударом ноги. Позже участники начали менять правила и открывать крышку ударом мяча или шайбы. Чемпионка мира по тайскому боксу россиянка Ирина Ларионова открыла ногой банку маринованных огурцов.

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