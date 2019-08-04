Мадридский "Реал" может приобрести португальского хавбека "Спортинга" Бруну Фернандеша. Об этом сообщает Record, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Тренер сливочных Зинедин Зидан одобрил трансфер 24-летнего полузащитника. Сделку помогает оформить известный футбольный агент Жорже Мендеш. Отмечается, что руководство "королевского клуба" переключилось на трансфер Фернандеша из-за трудностей, связанных с приглашением хавбека "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поля Погба.

"Реал" является претендентом на Погба. Однако, "Юнайтед" не заинтересован в уходе футболиста. 13 июля британский Daily Mail сообщил, что "красные дьяволы" намерены отпугнуть потенциальных покупателей, запросив за француза 200 миллионов евро.

Фернандеш выступает за Спортинг с 2017 года. До этого португалец выступал в Италии, защищая цвета "Новары", "Удинезе" и "Сампдории". В активе хавбека 13 матчей в составе сборной Португалии. Фернандеш поучаствовал в победе португальцев в Лиге Наций. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.

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