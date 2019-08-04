Бизнесмен и член королевского суда Саудовской Аравии Турки аль-Шейх стал владельцем клуба второго по силе дивизиона Испании "Альмерия", передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Ранее испанские СМИ сообщали, что сделка обойдется аль-Шейху в 20 миллионов долларов. Бывший министр спорта Саудовской Аравии сменит Альфонсо Гарсию Габаррона на посту крупнейшего акционера клуба.

"Турки аль-Шейх планирует амбициозный проект, учитывая свой широкий и блестящий опыт как в международном спорте, так и в бизнесе", - говорится в сообщении на сайте "Альмерии".

В прошлом сезоне "Альмерия" заняла 10-е место в турнирной таблице Сегунды. Клуб был основан в 1989 году. В разное время его спортсмены провели в высшем испанском дивизионе шесть сезонов, хотя в последний раз играли в Примере в 2015 году. А в Кубке Испании лучшим результатом команды является полуфинал в сезоне 2010/2011 годов.

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