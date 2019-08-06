Бразильский полузащитник Фелипе Котиньо покинет "Барселону" и проведет ближайший год в лондонском "Арсенале". Клубы согласовали аренду 27-летнего футболиста, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Фелипе Коутиньо был одним из лидеров "Ливерпуля", но зимой 2018 года он перешел в "Барселону" за 160 миллионов евро. Но в "Барсе" он так и не смог заиграть в полную силу.

Все лето шли разговоры о возможном уходе Коутиньо из "Барселоны". Большой интерес к бразильцу проявлял "Пари Сен-Жермен". Однако в итоге Фелипе оказался в "Арсенале", где и проведет будущий сезон.

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