Форвард миланского "Интера" Ромелу Лукаку может пропустить поединок 1-го тура Серии А против "Лечче", который пройдет 26 августа в Милане. Как сообщает Corriere dello Sport, проблема в избыточном весе бельгийского футболиста, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Клуб требует, чтобы его вес не превышал 100 кг, сейчас он составляет 104 кг.

Лукаку в выходные проведет дополнительную тренировку. Ромелу признался, что придерживается строгой диеты. Ранее Лукаку за лишний вес раскритиковал легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Нэвилл.

В сезоне-2018/19 26-летний игрок забил 15 мячей и отдал 4 результативные передачи в 45 матчах за "МЮ" во всех турнирах. Место в основном составе бельгиец потерял с приходом в команду Уле-Гунара Сульшера.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!