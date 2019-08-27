На ответной встрече "Карабаха" с североирландским "Линфилдом" в раунде плей-офф Лиги Европы, главным судьей будет Сергей Иванов (Российская федерация футбола). Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба "Карабах".

Помогать ему будут Роман Усачев и Валерий Данченко. Четвертым судьей будет Сергей Лапочкин, судьей-инспектором - Ален Хамер (Люксембург), функции представителя УЕФА на матче будет выполнять Марко Симюнович (Словения).

Отметим, что 29 августа в рамках раунда плей-офф Евролиги агдамский "Карабах" проведет ответную встречу с североирландским клубом "Линфилд".

Игра состоится на Республиканском стадионе им. Тофига Бахрамова в 20:00.

Напомним, что на выезде "Карабах" сыграл со счетом 2:3 в пользу "Линфилда"

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