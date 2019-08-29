Испанский футбольный клуб "Реал" и французский "Пари Сен-Жермен" сыграют в группе А основной стадии Лиги чемпионов. Жеребьевка прошла в в Монако.

Как сообщает Trend, также в группу А попали бельгийский "Брюгге" и турецкий "Галатасарай".

В группу B попали - "Бавария" (Германия), "Тоттенхэм" (Англия), "Олимпиакос" (Греция), "Црвена Звезда" (Сербия); в группу C - "Манчестер Сити" (Англия), "Шахтер" (Украина), "Динамо" (Загреб, Хорватия), "Аталанта" (Италия); в группу D - "Ювентус" (Италия), "Атлетико" (Испания), "Байер" (Германия), "Локомотив" (Россия); в группу E - "Ливерпуль" (Англия), "Наполи" (Италия), "Зальцбург" (Австрия), "Генк" (Бельгия); в группу F - "Барселона" (Испания), "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Интер" (Италия), "Славия" (Чехия); в группу G - "Зенит" (Россия), "Бенфика" (Португалия), "Лион" (Франция), "Лейпциг" (Германия); в группу H - "Челси" (Англия), "Аякс" (Нидерланды), "Валенсия" (Испания), "Лилль" (Франция).

Точный календарь группового этапа станет известен позднее. Первый матч команды проведут 17 или 18 сентября. Финал Лиги чемпионов сезона-2019/20 пройдет 30 мая в Стамбуле на Олимпийском стадионе.

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