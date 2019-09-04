Бриллиант мирового каратэ и самый титулованный каратист Азербайджана Рафаэль Агаев (75 килограммов) в среду, 4 сентября, отправился в Токио (Япония), где в составе сборной Азербайджана примет участие в турнире из престижной серии "Премьер-лига". Об этом передает Day.Az со ссылкой на Sputnik Азербайджан.



В состав команды, помимо Агаева, также вошли Фирдовси Фарзалиев (60 килограммов), Рафиз Гасанов, Гуммет Бахшалиев (оба 67 килограммов), Айхан Мамаев, Панах Абдуллаев, Тургут Гасанов (все 84 килограмма), Асиман Гурбанлы (свыше 84 килограммов), а также Ирина Зарецка (68 килограммов). В соревнованиях по кумите от Азербайджана в Токио выступит Роман Гейдаров.

Заметим, что это уже шестой турнир из серии "Премьер-лиги". Два последних соревнования из этой серии пройдут в Москве (4-6 октября) и Мадриде (29 ноября - 1 декабря).

Стоит также отметить, что немногим ранее азербайджанские каратисты завоевали шесть медалей на традиционном международном турнире "Базель Опен", прошедшем в одноименном швейцарском городе.

Обладателем золотой медали стал Шахин Атамов (свыше 84 килограммов), который не имел себе равных в категории Masters. В этом же зачете бронзовые медали достались Новрузу Алиеву (75 килограммов) и Илахе Гасымовой (55 килограммов). В индивидуальном зачете Гасымова и Фарида Алиева (свыше 68 килограммов) завоевали серебряные медали, а Новруз Алиев стал третьим.

Рафаэль Агаев является пятикратным чемпионом мира, 11-кратным чемпионом Европы, становился победителем первых Европейских игр 2015 года в Баку и Всемирных игр в 2013 году в колумбийском Кали, а также дважды побеждал на Играх исламской солидарности, в том числе и в 2017 году в Баку.

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