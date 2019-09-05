https://news.day.az/sport/1153483.html Хабиб и Порье провели дуэль взглядов - ВИДЕО
Хабиб и Порье провели дуэль взглядов - ВИДЕО
В Абу-Даби перед турниром UFC 242 состоялась традиционная дуэль взглядов между бойцами. Участие приняли и главные герои предстоящего вечера Хабиб Нурмагомедов и Дастин Пуарье.
Россиянин и американец не стали делать из этого шоу, к чему многие уже привыкли. Бойцы обнялись и пожали друг другу руки, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.
Напомним, бой Нурмагомедова с Пуарье состоится уже в эту субботу, 7 сентября.
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