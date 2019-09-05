В Абу-Даби перед турниром UFC 242 состоялась традиционная дуэль взглядов между бойцами. Участие приняли и главные герои предстоящего вечера Хабиб Нурмагомедов и Дастин Пуарье.

Россиянин и американец не стали делать из этого шоу, к чему многие уже привыкли. Бойцы обнялись и пожали друг другу руки, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Напомним, бой Нурмагомедова с Пуарье состоится уже в эту субботу, 7 сентября.

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