Бывший форвард "Ливерпуля" и сборной Англии Майкл Оуэн рассказал о заболевании своего сына, которое поставило крест на будущей карьере футболиста. Его слова приводит The Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Фактически мой сын - слепой. У него диагностировали болезнь Штаргардта: это дегенерация сетчатки", - рассказал Оуэн и признался, что долгое время не хотел, чтобы эта информация стала публичной. Он также отметил, что по этой причине сын не сможет последовать его примеру и стать футболистом. "Он не видит мяча дальше пяти метров", - добавил Оуэн.

Болезнь Штаргардта неизлечима и является наследственной. Симптомы заболевания, в числе которых размытость, нарушение цветового зрения, слепые пятна, развиваются до возраста 20 лет.

Оуэн известен по выступлениям за "Ливерпуль", "Реал", "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл Юнайтед". В сезоне-2010/2011 он стал чемпионом Англии в составе "красных дьяволов". За свою клубную карьеру форвард провел 362 матча и забил 163 гола. В его активе 40 голов в 89 матчах за сборную Англии.

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