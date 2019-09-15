Вчера туринский "Ювентус" сыграл вничью в выездном матче 3-го тура чемпионата Италии с "Фиорентиной" (0:0). После победы миланского "Интера" в домашней встрече с "Удинезе" (1:0) команда Маурицио Сарри уступила лидерство в турнирной таблице и теперь занимает второе место, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Таким образом, "Ювентус" не лидирует в Серии А впервые за последние 560 дней. Последний раз туринцы не возглавляли таблицу итальянского первенства 3 марта 2018 года.

"Ювентус" является действующим чемпионом Италии. Последний титул стал для команды из Турина восьмым подряд (2012-2019).

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