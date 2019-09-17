Во вторник на Национальной арене гимнастики в Баку определились финалистки 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнениях с мячом, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В финал прошли - Дина Аверина (Россия, 23.700 балла), Арина Аверина (Россия, 23.200 балла), Боряна Калейн (Болгария, 21.450 балла), Влада Никольченко (Украина, 21.400 балла), Милена Балдассарри (Италия, 21.300 балла), Николь Зеликман (Израиль, 21.250 балла), Линой Ашрам (Израиль, 21.250 балла ), Эвита Грискенас (США, 21.200 балла).

Азербайджанские гимнастики в упражнении с мячом в финал не прошли - Зохра Агамирова расположилась на 16 позиции с результатом 19.950 балла, а Вероника Гудис на 42 строчке с результатом 17.700 балла.

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в столице Азербайджана с 16-22 сентября. Спустя 14 лет Баку вновь принимает Чемпионат мира по художественной гимнастике. Гимнастки выступают как в индивидуальной программе, так и в составе команд в групповых упражнениях, которые будут бороться в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. Будут также оглашены имена лучших спортсменок в командном зачете.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020. Данный Чемпионат определит не только медалистов, но и имена новых кандидатов на Олимпиаду. ТОП-16 гимнасток, выступающих в индивидуальной программе многоборья, получит лицензию (максимум две гимнастки от страны). Что касается команд в групповых упражнениях, то по итогам прошлогоднего Чемпионата мира Болгария, Россия и Италия уже обеспечили себе лицензию. На Чемпионате в Баку лицензию получат еще пять команд.

На Чемпионате мира в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны мира. Девиз Чемпионата - "Сказки воплотятся в жизнь" ("Fairy Tales will come to life").

Азербайджан на соревнованиях представляют девять спортсменок. В индивидуальной программе это Зохра Агамирова, Вероника Гудис, Елизавета Лузан и Марьям Сафарова. В состав команды в групповых упражнениях вошли Айшан Байрамова, Диана Ахмедбейли, Алия Пашаева, Зейнаб Гумматова и Дарья Сорокина.

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