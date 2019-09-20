В Национальной арене гимнастики в Баку 20 сентября проходит финал индивидуального многоборья 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Поддержать гимнасток пришли многочисленные зрители из разных стран мира, которые с замиранием сердца следят за выступлениями спортсменок. Поклонники художественной гимнастики восхищены пластикой и красотой движений граций.

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике в Баку проходит в Национальной арене гимнастики с 16-22 сентября. На Чемпионате мира в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны мира.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020. Девиз Чемпионата "Сказки воплотятся в жизнь" ("Fairy Tales will come to life").

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