Форвард "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим игроком года по версии Международной федерации футбола (ФИФА), передает Day.Az со ссылкой на Газета.ру.



Вместе с командой он стал победителем чемпионата Испании.



Также на награду претендовали нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду и защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк.

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