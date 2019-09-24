https://news.day.az/sport/1159125.html Объявлен игрок года по версии ФИФА
Форвард "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим игроком года по версии Международной федерации футбола (ФИФА), передает Day.Az со ссылкой на Газета.ру.
Объявлен игрок года по версии ФИФА
Форвард "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим игроком года по версии Международной федерации футбола (ФИФА), передает Day.Az со ссылкой на Газета.ру.
Вместе с командой он стал победителем чемпионата Испании.
Также на награду претендовали нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду и защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк.
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