Бывший чемпион Ultimate Fighting Championship в легком и полусреднем весах, член Зала Славы организации Би Джей Пенн уволен из промоушена. Об этом объявил глава UFC Дана Уайт в интервью Yahoo! Sports, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Уайт сообщил о том, что организация приняла решение расторгнуть контракт с американским бойцом после того, как он стал участником нескольких скандалов. Так, например, в августе Пенн устроил драку с одним из посетителей стрип-клуба. В результате конфликта ветеран UFC был отправлен в нокаут.

А в апреле текущего года стало известно, что 40-летнему бойцу грозит до пяти лет тюрьмы за угрозы расправой. По данным MMAJunkie, у Пенна случился конфликт с соседом по поводу разделения территории. Экс-чемпион UFC пришел домой к мужчине с мачете в руках и начал угрожал ему расправой.

Напомним, американский спортсмен не выигрывал с 2010 года, проиграв семь боев подряд. Всего счету Пенна в 16 побед, 14 поражений и одна ничья в смешанных единоборствах.

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