Победа над ливерпульским "Эвертоном" в матче седьмого тура стала двухсотой в чемпионате Англии для капитана "Манчестер Сити" Давида Сильвы. Об этом сообщает официальный сайт "горожан", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Для того, чтобы покорить это достижение, у игрока ушло 289 матчей. Испанец достиг этой отметки быстрее всех в истории Премьер-лиги.

33-летний Сильва выступает за клуб с 2010 года. За это время игрок успел завоевать четыре чемпионских трофея.

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