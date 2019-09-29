https://news.day.az/sport/1160934.html Давид Сильва достиг отметки в 200 побед в чемпионате Англии
Давид Сильва достиг отметки в 200 побед в чемпионате Англии
Победа над ливерпульским "Эвертоном" в матче седьмого тура стала двухсотой в чемпионате Англии для капитана "Манчестер Сити" Давида Сильвы. Об этом сообщает официальный сайт "горожан", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Для того, чтобы покорить это достижение, у игрока ушло 289 матчей. Испанец достиг этой отметки быстрее всех в истории Премьер-лиги.
33-летний Сильва выступает за клуб с 2010 года. За это время игрок успел завоевать четыре чемпионских трофея.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре