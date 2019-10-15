Сборная Украины вышла в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года.

Об этом сообщает корреспондент "Ленты.ру", передает Day.Az.

В понедельник, 14 октября, команда на своем поле обыграла сборную Португалии со счетом 2:1. В составе украинцев отличились нападающие Роман Яремчук (шестая минута) и Андрей Ярмоленко (27-я). На 72-й минуте вторую желтую карточку получил защитник Тарас Степаненко - он сыграл рукой в своей штрафной. Пенальти реализовал форвард португальцев Криштиану Роналду.

Благодаря этой победе сборная Украины обеспечила себе выход в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года. Команда Андрея Шевченко лидирует в группе B, набрав 19 очков. В активе португальцев, идущих вторыми, 11 очков. Третье место занимают сербы, которые набрали десять очков.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!