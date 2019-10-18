Матч 10-го тура чемпионата Испании между каталонской "Барселоной" и мадридским "Реалом" был перенесен. Об этом сообщает Cadena Ser со ссылкой на Time 25 Sport.

По информации источника, теперь клубы встретятся 18 декабря, а не 26 октября, как запланировано. Такое решение было принято сегодня, 17 октября, комитетом по проведению соревнований из-за беспорядков, которые устраивают сепаратисты в Каталонии.

Из-за этих акций для "Барсы" уже возникло немало сложностей. Так, на очередной матч Примеры с "Эйбаром" каталонцы, возможно, будут добираться на автобусе.

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