https://news.day.az/sport/1166844.html Матч «Барселона» — «Реал» был перенесен
Матч «Барселона» — «Реал» был перенесен
Матч 10-го тура чемпионата Испании между каталонской "Барселоной" и мадридским "Реалом" был перенесен. Об этом сообщает Cadena Ser со ссылкой на Time 25 Sport.
По информации источника, теперь клубы встретятся 18 декабря, а не 26 октября, как запланировано. Такое решение было принято сегодня, 17 октября, комитетом по проведению соревнований из-за беспорядков, которые устраивают сепаратисты в Каталонии.
Из-за этих акций для "Барсы" уже возникло немало сложностей. Так, на очередной матч Примеры с "Эйбаром" каталонцы, возможно, будут добираться на автобусе.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре