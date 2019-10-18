Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан и полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба провели переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах. Не исключено, что обсуждался возможный переход Погба в испанский клуб, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Поль Погба восстанавливается в Дубае после травмы лодыжки. Зидан же прилетел в Эмираты для участия в конференции. Как сообщает Чемпионат.com, французские тренер и футболист встретились и провели переговоры. Не исключено, что эта встреча ускорит переход Поля из "Манчестер Юнайтед" в "Реал".

Зидан неоднократно говорил о желании видеть Погба в своей команде. В свою очередь Поль заявлял, что хочет покинуть "Манчестер Юнайтед", однако клуб выставил за чемпиона мира высокую цену.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!