https://news.day.az/sport/1168680.html Месси принес победу «Барселоне» в матче со «Славией»
Месси принес победу «Барселоне» в матче со «Славией»
"Барселона" переиграла "Славию" из Чехии в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу каталонской команды.
Первый мяч за "Барселону" забил капитан команды забил Лионель Месси. Второй гол победителей оформил игрок "Славии" Петер Олайинка - автогол. Автором единственного гола за "Славию" стал Ян Борил.
"Барселона" в своей группе занимает первую строчку, набрав семь очков. "Славия" идет последней с одним баллом.
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