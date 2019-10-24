"Барселона" переиграла "Славию" из Чехии в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу каталонской команды.

Первый мяч за "Барселону" забил капитан команды забил Лионель Месси. Второй гол победителей оформил игрок "Славии" Петер Олайинка - автогол. Автором единственного гола за "Славию" стал Ян Борил.

"Барселона" в своей группе занимает первую строчку, набрав семь очков. "Славия" идет последней с одним баллом.

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