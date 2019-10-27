"Реал" готов предпринять новую попытку подписать полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, следующим летом президент "Королевского клуба" Флорентино Перес будет готов предложить за 26-летнего хавбека "красных дьяволов" 100 миллионов и вингера Гарета Бэйла.

При этом отмечается, что подписание француза будет возможным только в случае, если к тому времени работу на "Сантьяго Бернабеу" не потеряет нынешний главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан.

Напомним, "Реал" проявлял заинтересованность в услугах Погба минувшим летом. Полузащитник тоже выражал желание сменить команду, однако его трансфер не состоялся.

Кстати, фанаты "МЮ" требуют, чтобы Погба ушел из клуба. Неизвестные оставили надпись "Погба, убирайся" на знаке рядом с тренировочным полем "Манчестер Юнайтед"

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