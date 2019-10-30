Девушка-арбитр остановила матч ради селфи со звездой футбола - ВИДЕО
Селфи девушки-арбитра со звездой бразильского футбола, экс-игроком "Милана"и "Реала" Кака стало едва ли не самым популярным в Сети. Популярность к судье пришла после того, как она остановила благотворительный матч между легендами сборных Бразилии и Израиля, чтобы сделать фото, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
На 50-й минуте игры девушка показала Кака желтую карточку, после чего достала смартфон и сделала селфи. Поступок девушки рассмешил бывшего игрока "Барселоны" Ривалдо, который также участвовал в этой встрече.
В Израильской футбольной ассоциации пошутили, что эта желтая карточка является самой оправданной за всю историю.
Кака - обладатель "Золотого мяча", чемпион мира - 2002 в составе бразильской сборной. В 2017-м году футболист объявил о завершении своей карьеры.
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