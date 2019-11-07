https://news.day.az/sport/1173286.html Представлен мяч Евро-2020 - ФОТО
Представлен мяч Евро-2020 - ФОТО
Компания adidas представила официальный мяч чемпионата Европы-2020, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.
Он получил название Uniforia, которое составлено из слов "единство" (unity) и "эйфория" (euphoria).
Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля следующего года на 12 стадионах 12 городов Европы.
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