Сборная Франции по теннису победила команду Австралии и стала обладательницей Кубка Федерации. Финал турнира проходил в австралийском Перте на покрытии "хард", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Француженки Кристина Младенович и Каролин Гарсия обыграли австралиек Эшли Барти и Саманту Стосур со счетом 6:4, 6:3.

Ранее в воскресенье Младенович обыграла Барти (2:6, 6:4, 7:6 (7:1), а австралийка Айла Томлянович победила француженку Полин Пармантье (6:4, 7:5). В субботу Томлянович уступила Младенович (1:6, 1:6), а Барти оказалась сильнее Гарсии (6:0, 6:0). Таким образом, победа Младенович и Гарсии позволила французским теннисисткам победить в пятиматчевом противостоянии со счетом 3-2.

Кубок Федерации проводится с 1963 года. Сборная Франции в третий раз выиграла турнир, ранее она побеждала в 1997 и 2003 годах. Самой титулованной является сборная США, на счету которой 18 титулов, в прошлом году победу одержала команда Чехии.

Сборная России четырежды выигрывала турнир - в 2004, 2005, 2007 и 2008 годах. В текущем сезоне российские теннисистки обыграли команду Швеции, а затем оказались сильнее команды Италии в стыковом матче Европейско-африканской зоны I Кубка Федерации и вернулись в Мировую группу II.

В июне стало известно, что матчи Мировой группы Кубка Федерации с 2020 года будут проходить в новом виде - финальная часть соревнований пройдет в круговом формате. 12 команд будут поделены на четыре группы по три в каждой, лучшие четыре команды по итогам группового этапа выйдут в полуфинал, финалисты получат право на участие в финальном раунде следующего розыгрыша турнира. Финальный турнир будет длиться в течение одной недели, все встречи будут состоять из двух одиночных и одной парной игр.

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