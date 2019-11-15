Сборные Турции и Исландии сыграли вничью - 0:0 в матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча проходила на стадионе "Тюрк Телеком - Али Сами Йен" в Стамбуле, передает Day.Az со ссылкой на championat.com.

Ничья позволила хозяевам квалифицироваться в финальную часть Евро-2020. Сборная Турции набрала 20 очков и по-прежнему возглавляет турнирную таблицу группы H. У исландцев, которые занимают 3-е место, 16 очков. 2-е место занимает национальная команда Франции, набравшая 19 очков. Матч 9-го тура подопечные Дидье Дешама проведут сегодня со сборной Молдовы. Начало встречи - в 23:45 по Баку.

Благодаря ничьей в матче между турками и исландцами французы также вышли в финальную часть

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