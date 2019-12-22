Миланский "Интер" в матче 17-го тура чемпионата Италии на поле домашнего стадиона разгромил "Дженоа" со счетом 4:0. Подопечные Антонио Конте довели беспроигрышную серию в турнире до десяти матчей - семь побед, три ничьи, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

У победителей встречи дубль оформил Ромелу Лукау (31-я, 71-я минуты) и по разу отличились Роберто Гальярдини (32) и Себастьяно Эспозито (64, пенальти). Лукаку, помимо дубля, записал на свой счет результативный пас, а его одноклубник Антонио Кандрева отметился двумя голевыми передачами.

"Интер" с 42 очками вернулся на первое место в турнирной таблице, опередив "Ювентус", у которого также 42 очка, а "Дженоа" расположился на 19-й строчке, имея в активе 11 очков. В следующем туре "черно-синие" 6 января на выезде сыграют с "Наполи", а "грифоны" днем ранее примут "Сассуоло".