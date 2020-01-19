Соперника Макгрегора отправили в больницу после нокаута - ФОТО

Американский боец смешанных единоборств Дональд Серроне после поражения от Конора Макгрегора на турнире UFC 246 угодил в больницу. Бой продлился всего 40 секунд, но Серроне хорошенько досталось от соперника. В результате пропущенных ударов на правом глазу бойца образовалась огромная гематома, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

К слову, за этот поединок Серроне заработал всего 200 тысяч долларов, в то время как Макгрегор получит гарантированный гонорар в 3 миллиона. Суммарный же заработок ирландского боксера вместе с различными бонусами и процента от продаж телетрансляций может составить 80 миллионов долларов.

Сразу после боя свои комментарии дали другие бойцы UFC. Большинство из них остались недовольны легкой победой Макгрегора, а Нэйт Диас и вовсе назвал бой фальшивкой.