Алекс Лоу из "Гарфорт Таун" нарушил правила у чужой штрафной, понял, что после свистка его ждет желтая карточка, и решил не останавливаться, передает Day.Az со ссылкой на eurosport.ru.

Игрок команды "Гарфорт Таун" Алекс Лоу получил три карточки (две желтые и одну красную) во время одной атаки соперника в матче против "Бридлингтон Таун".

Сперва Лоу попытался сорвать контратаку "Бридлингтона" и заработал отложенный штраф - судья сразу показал, что еще вернется к этому эпизоду, и не остановил игру. Затем Алекс помчался защищать свои ворота и еще раз грубо сбил игрока соперников.

Арбитр предъявил игроку сразу три карточки: первую желтую за отложенный фол, вторую за грубое нарушение перед своей штрафной и итоговую красную.

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