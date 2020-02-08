Тренировки перед Кубком мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) в Баку проходят хорошо. Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend в субботу, сказала грузинская гимнастка, участница трех Олимпийских игр Люба Головина (индивидуальные прыжки на батуте).

"Тренировки проходят, как и были запланированы. При подготовке к Кубку мира нам очень помогает то, что сборы также проводятся в Баку. Условия для нас созданы очень хорошие, за что мы выражаем благодарность Федерации гимнастики Азербайджана. У нас в день проходит по две тренировки, и прекрасные условия помогают нам, не отвлекаясь, концентрироваться на своей программе. Надеюсь, что тренировки продолжатся в том же ритме, и мы добьемся хороших результатов на Кубке мира", - сказала она.

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке пройдет в Баку 15-16 февраля. В первый день двухдневных соревнований пройдут квалификации, а во второй день состоятся финалы.

Гимнастам, набравшим самые высокие баллы на турнире, традиционно будет вручен Кубок AGF Trophy.

Азербайджан на Кубке мира представят два гимнаста - Сельджан Магсудова (индивидуальные прыжки на батуте) и Фарид Мустафаев (акробатическая дорожка).