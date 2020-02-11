Российский боец смешанного стиля (MMA) Забит Магомедшарипов заявил, что готов перейти в легкий вес ради поединка с ирландцем Конором Макгрегором. Об этом он рассказал в интервью Sport24, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

28-летний россиянин занимает третью строчку в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) среди представителей полулегкой весовой категории. Магомедшарипов признался, что ему комфортно выступать в дивизионе до 65 килограммов, однако, если UFC предложит поединок с Макгрегором в легком весе, он сделает исключение.

"Да можно было бы набрать вес. Я раньше весил под 80 килограммов, а сейчас, правда, тяжелее стало набирать", - объяснил Магомедшарипов. Он также отметил, что не смотрел поединок 31-летнего Макгрегора против американца Дональда Серроне.

Магомедшарипов присоединился к UFC в 2017 году. С тех пор россиянин провел шесть поединков под эгидой организации, одержав победу в каждом из них. В последнем бою он победил американца Келвина Кэттера на турнире UFC в Москве в ноябре 2019-го.

В активе Магомедшарипова 18 побед при одном поражении. Макгрегор - бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.