В Риме (Италия) продолжается чемпионат Европы по спортивной борьбе.

В третий день ЕВРО трое борцов греко-римского стиля Азербайджана завоевали одну золотую и две бронзовые медали, передает Day.Az со ссылкой на Azerisport.

82 кг. Финал. Рафик Гусейнов выиграл у Даниеля Александрова (Болгария) - 2:1 и спустя 9 лет (!) снова стал чемпионом Европы.

60 кг. Мурад Базаров в утешительной схватке на пути к бронзе переиграл Августину Спасову (Болгария) - 9:1. В заключительной схватке за бронзу он досрочно победил Хелари Мягисалу (Эстония) - 8:0.

72 кг. Ульви Ганизаде в утешительной схватке на пути к бронзе уверенно победил Анатолия Попова (Молдова) - 8:0, а вечером в схватке за третье место одолел Адама Курака (Россия) со счетом 3:1.

Таким образом, борцы греко-римского стиля завоевали 6 наград. Санан Сулейманов (77 кг) и Рафик Гусейнов (82 кг) стали чемпионами, а Эльданиз Азизли (55 кг), Мурад Базаров (60 кг), Ульви Ганизаде (72 кг) и Ислам Аббасов (87 кг) завоевали бронзовые медали.

Сегодня на ковер вышли представительницы женской борьбы. Азербайджан представляли четыре борчихи. Из них только одна может побороться за медаль.

50 кг. Тюркан Насирова проиграла на старте Эмилии Вук (Молдова) - 0:4, и завершила выступление.

59 кг. Эльмира Гамбарова уступила на старте Ангелине Лысак (Украина) - 4:10, и завершила выступление.

68 кг. Ирина Нетреба проиграла на старте Алле Черкасовой (Украина) - 4:5, и завершила выступление.

76 кг. Сабира Алиева выиграла на старте у Аикатирини Питсиавой (Греция) - 6:0, но проиграла в четвертьфинал Екатерине Букиной (Россия) - 0:4. Россиянка в итоге дошла до финала, чем открыла дорогу Алиевой к бронзе через утешительные схватки. Ее первой соперницей станет победительница пары Светлана Саенко (Молдова) - Изелин Солхейм (Норвегия).