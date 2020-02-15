Азербайджанская гимнастка Сельджан Магсудова представила свою программу в рамках Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сельджан Магсудова выступила в программе индивидуальных прыжков на батуте. Первую попытку спортсменки судьи оценили в 47.750 балла, вторую - в 52.185 балла. В общей сумме Сельджан Магсудова заработала 99.935 балла. На данный момент азербайджанская гимнастка в турнирной таблице занимает 26 промежуточное место.

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 15-16 февраля. В Кубке, который носит квалификационный характер на Олимпийские игры Токио-2020, примут участие 150 гимнастов из 30 стран.

Азербайджан на Кубке мира представляют два гимнаста - Сельджан Магсудова (индивидуальные прыжки на батуте) и Фарид Мустафаев (акробатическая дорожка).

В первый день пройдут квалификационные, а во второй день финальные соревнования. Гимнастам, набравшим самые высокие баллы на турнире, традиционно будет вручен Кубок AGF Trophy.