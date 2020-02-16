Серебряный призер Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке в Баку, белорусский спортсмен Иван Литвинович (индивидуальная программа по прыжкам на батуте) остался доволен результатом своего выступления на соревновании.

Об этом гимнаст сказал в воскресенье Trend, передает Day.Az.

"Впечатления от соревнований хорошие, тем более уезжаю домой с медалью. Перед участием в Кубке мира не надеялся завоевать медаль, цель была попасть в финал, а дальше как получится... Программу в финале не менял, она та же, что была и на квалификации. Тренер сказал, что этого достаточно, чтобы вступить в борьбу и конкурировать с остальными", - рассказал гимнаст, добавив, что внутри команды была большая конкуренция.

Литвинович подчеркнул, что в Национальной арене гимнастики в Баку созданы хорошие условия для спортсменов.

"Третий раз приезжаю в Баку, мы уже привыкли к гимнастической арене, здесь все родное и знакомое", - сказал спортсмен.

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) прошел в Национальной арене гимнастики в Баку 15-16 февраля. В Кубке, который носит лицензионный характер на Олимпийские игры Токио-2020, приняли участие 150 гимнастов из 30 стран.