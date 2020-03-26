Чемпионат Италии по футболу могут доиграть после 30 июня

Габриэле Гравина, являющийся президентом итальянской Федерации футбола (FIGC), сообщил, что чемпионат страны, который приостановили из-за коронавируса, могут доиграть после 30 июня, передает Day.Az со ссылкой на Sport.ru.

"Я не буду терять надежду на возобновление чемпионата. Делаю все возможное. Очень сложно сдаться. Пока преждевременно думать о дате, но необходимо думать позитивно. Мы постараемся сыграть даже за счет запроса поддержки со стороны УЕФА и ФИФА, организовать игры после 30 июня, воспользоваться преимуществами июля и августа", - сказал Гравина.

В турнирной таблице Серии А лидирует туринский "Ювентус", команда Маурицио Сарри набрала 63 очка.