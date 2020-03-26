https://news.day.az/sport/1216268.html Чемпионат Италии по футболу могут доиграть после 30 июня
Чемпионат Италии по футболу могут доиграть после 30 июня
Габриэле Гравина, являющийся президентом итальянской Федерации футбола (FIGC), сообщил, что чемпионат страны, который приостановили из-за коронавируса, могут доиграть после 30 июня, передает Day.Az со ссылкой на Sport.ru.
"Я не буду терять надежду на возобновление чемпионата. Делаю все возможное. Очень сложно сдаться. Пока преждевременно думать о дате, но необходимо думать позитивно. Мы постараемся сыграть даже за счет запроса поддержки со стороны УЕФА и ФИФА, организовать игры после 30 июня, воспользоваться преимуществами июля и августа", - сказал Гравина.
В турнирной таблице Серии А лидирует туринский "Ювентус", команда Маурицио Сарри набрала 63 очка.
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