Футболисты "Ювентуса" согласились на понижение зарплаты на время пандемии

Руководство итальянского футбольного клуба "Ювентус" достигло договоренности с игроками и тренерами команды о сокращении зарплаты на время пандемии коронавируса. Об этом, как передаетТАСС, сообщает пресс-служба клуба.

Годовая зарплата футболистов сократится на сумму, равную совокупным выплатам за март, апрель, май и июнь 2020 года. В результате договоренности "Ювентус" сэкономит около €90 млн в сезоне-2019/20. В ближайшее время будут согласованы дополнительные условия личных контрактов. Отмечается, что в случае возобновления или официального завершения сезона клуб и игроки пересмотрят соглашение.

"Ювентус" хотел бы поблагодарить игроков и тренеров за понимание в трудное для всех время", - говорится в сообщении.

Чемпионат Италии из-за пандемии коронавируса приостановлен минимум до 3 мая. "Ювентус" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 63 очка после 26 игр. Далее следуют римский "Лацио" (62 очка, 26 игр) и миланский "Интер" (54 очка, 25 игр).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В Италии зарегистрировано более 70 тыс. случаев заражения, общее число летальных исходов в стране превысило 10 тыс.