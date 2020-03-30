В УЕФА назвали месяц проведения финальных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен провести финальные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в августе.

Об этом сообщает издание Sunday Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации газеты, УЕФА не намерен досрочно завершать сезон из финансовых соображений, потеря доходов от продажи телевизионных прав только в Англии составит около €840 млн. Отмечается, что завершение сезона в августе заставит УЕФА сократить количество матчей в следующем сезоне.

На данный момент матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы отложены на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Финал Лиги чемпионов должен был пройти 30 мая в Стамбуле, Лиги Европы - 27 мая в польском Гданьске.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.