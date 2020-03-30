Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов рассказал о прогулках и походах в кафе во время пандемии коронавируса.

Запись появилась в Instagram-аккаунте спортсмена, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Один гулял по улице, один сидел в кафе. Как вы думаете, насколько масштабны будут последствия от этой суеты?" - написал Нурмагомедов под фото, добавив, что желает всем здоровья.