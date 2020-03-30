https://news.day.az/sport/1217644.html Нурмагомедов рассказал о прогулках и походах в кафе во время пандемии
Нурмагомедов рассказал о прогулках и походах в кафе во время пандемии
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов рассказал о прогулках и походах в кафе во время пандемии коронавируса.
Запись появилась в Instagram-аккаунте спортсмена, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Один гулял по улице, один сидел в кафе. Как вы думаете, насколько масштабны будут последствия от этой суеты?" - написал Нурмагомедов под фото, добавив, что желает всем здоровья.
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