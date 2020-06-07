https://news.day.az/sport/1242153.html В АПЛ не выявили новых случаев заражения COVID-19
Напомним, чемпионат Англии был приостановлен в середине марта. Турнир возобновится 17 июня.
В АПЛ не выявили новых случаев заражения COVID-19
В Английской премьер-лиге (АПЛ) не выявили новых случаев заражения COVID-19, сообщает сайт турнира.
Проверку прошли 1195 игроков и сотрудников клубов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Напомним, чемпионат Англии был приостановлен в середине марта. Турнир возобновится 17 июня.
В турнирной таблице лидирует "Ливерпуль", который набрал 82 очка.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре