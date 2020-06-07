В АПЛ не выявили новых случаев заражения COVID-19

В Английской премьер-лиге (АПЛ) не выявили новых случаев заражения COVID-19, сообщает сайт турнира.

Проверку прошли 1195 игроков и сотрудников клубов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Напомним, чемпионат Англии был приостановлен в середине марта. Турнир возобновится 17 июня.

В турнирной таблице лидирует "Ливерпуль", который набрал 82 очка.