Стало известно, где и когда будет доиграна Лига Европы

Финальная часть плей-офф Лиги Европы по футболу пройдет в немецких Дуйсбурге, Гельзенкирхене, Дюссельдорфе и Кёльне.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в Twitter журналист телеканала beIN Sports Танкреди Палмьери.

Согласно его данным, Германия примет все встречи, начиная с четвертьфинала Лиги Европы. Игры пройдут с 10 по 21 августа, финал состоится в Кёльне. Все команды проведут по одному матчу, которые состоятся без зрителей. Клубы, которые не успели начать противостояние в 1/8 финала, также проведут его в один матч в Германии. Команды, сыгравшие одну встречу, проведут ответный матч согласно изначальному регламенту.

Чемпионат Германии стал первым среди ведущих европейских первенств, который был возобновлен после вызванной пандемией коронавируса паузы. Немецкие города принимают футбольные встречи с 16 мая.

Ранее сообщалось, что финальная часть Лиги чемпионов пройдет в Лиссабоне, из-за чего на один год будет сдвинут порядок проведения последующих финалов в определенных городах. Аналогичное решение будет принято в отношении Лиги Европы. Финал турнира этого года должен был пройти в польском Гданьске, город примет решающую встречу в 2021 году. Вследствие этого испанская Севилья станет хозяином финала 2022 года, Будапешт - 2023 года.

Также, по информации Палмьери, в Лиге чемпионов и Лиге Европы перед проведением мини-турниров будет проведена жеребьевка, вследствие чего команды будут знать своих возможных соперников по сетке. Помимо этого, будет обсуждаться решение позволить клубам дозаявить новых игроков для завершения оставшейся части обоих турниров.

Лига чемпионов и Лига Европы были приостановлены в марте из-за пандемии коронавируса.